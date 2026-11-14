На війні загинув молодий захисник Ярослав Піжицький з Тернопільщини

ЗНОВУ СУМНА ЗВІСТКА…

Знову чорна звістка сколихнула Зборівську громаду, повідомляє міський голова Руслан Максимів.

Знову невимовний біль і сльози…

Знову війна забирає життя наших земляків, які стали на захист України.

З глибоким сумом повідомляємо, що загинув наш земляк, Захисник України — ПІЖИЦЬКИЙ Ярослав Степанович, 18 лютого 1995 року народження, житель села Беримівці.

Ярослав віддав своє життя, захищаючи Україну, рідну землю та кожного з нас. Його життя обірвалося у розквіті сил, залишивши невимовний біль у серцях рідних, близьких, друзів та всієї громади.

Схиляємо голови у глибокій скорботі та розділяємо біль родини. Немає слів, які могли б зменшити цей біль і заповнити порожнечу від втрати найдорожчої людини.

Нехай світла пам’ять про Ярослава назавжди живе у наших серцях, а його мужність, відвага та жертовність залишаться прикладом для майбутніх поколінь.

Вічна пам’ять і вічна слава Герою!

Герої не вмирають!🇺🇦

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