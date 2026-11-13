Що показала безвиїзна перевірка Великодедеркальської сільської ради Кременецького району

У межах парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області проведено безвиїзну перевірку офіційного вебсайту Великодедеркальської сільської ради.

Метою перевірки стало оцінювання стану забезпечення прав громадян на звернення та доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану.

Під час перевірки встановлено, що на офіційному вебсайті Ради оприлюднено інформацію про її структуру, керівництво, контактні дані, рішення, бюджетні документи та звіти про діяльність.

Водночас виявлено окремі недоліки, зокрема:

неповноту оприлюднення окремих відомостей про діяльність Ради;

відсутність оприлюднених наборів відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних;

відсутність на вебсайті окремих документів щодо діяльності пленарних засідань та постійних комісій;

недостатнє інформаційне забезпечення реалізації права громадян на звернення.

Крім того, під час контрольного телефонного дзвінка повідомлено, що усні звернення громадян телефоном не приймаються, а звернення необхідно подавати в письмовій формі.

За результатами безвиїзної перевірки складено звіт та надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і забезпечення належної реалізації прав громадян на інформацію та звернення.

Відкритість діяльності органів місцевого самоврядування, своєчасне оприлюднення інформації та забезпечення доступних механізмів подання звернень є важливими складовими дотримання прав людини.