09:23 | 15.11.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Що показала безвиїзна перевірка Великодедеркальської сільської ради Кременецького району

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
У межах парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина Представництвом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області проведено безвиїзну перевірку офіційного вебсайту Великодедеркальської сільської ради.
Метою перевірки стало оцінювання стану забезпечення прав громадян на звернення та доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану.
Під час перевірки встановлено, що на офіційному вебсайті Ради оприлюднено інформацію про її структуру, керівництво, контактні дані, рішення, бюджетні документи та звіти про діяльність.
🔴Водночас виявлено окремі недоліки, зокрема:
👉неповноту оприлюднення окремих відомостей про діяльність Ради;
👉відсутність оприлюднених наборів відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних;
👉відсутність на вебсайті окремих документів щодо діяльності пленарних засідань та постійних комісій;
👉недостатнє інформаційне забезпечення реалізації права громадян на звернення.
👉Крім того, під час контрольного телефонного дзвінка повідомлено, що усні звернення громадян телефоном не приймаються, а звернення необхідно подавати в письмовій формі.
За результатами безвиїзної перевірки складено звіт та надано рекомендації щодо усунення виявлених недоліків і забезпечення належної реалізації прав громадян на інформацію та звернення.
Відкритість діяльності органів місцевого самоврядування, своєчасне оприлюднення інформації та забезпечення доступних механізмів подання звернень є важливими складовими дотримання прав людини.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *