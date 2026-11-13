🔥 На Тернопільщині ліквідовано пожежу зерносушарки

13 листопада о 14:43 надзвичайники отримали повідомлення про пожежу зерносушарки у селі Довжанка Підгороднянської громади.

У сушильній установці перебувала соя. Рятувальники організували вивантаження зерна та розпочали ліквідацію пожежі. О 15:57 пожежу ліквідовано.

На місці працюють 13 рятувальників та 4 одиниці техніки.

⚠️ Чому такі пожежі складно ліквідовувати?

• Вогонь може поширюватися всередині зернової маси, де осередок займання не завжди помітний.

• Зерно здатне тривалий час тліти всередині, навіть після ліквідації відкритого полум’я.

• Горючий зерновий пил і висока температура створюють додаткову небезпеку.

• Для повної ліквідації пожежі необхідно організовувати вивантаження зерна та перевіряти обладнання на наявність прихованих осередків тління.

Саме тому гасіння таких пожеж потребує значних сил, спеціальної техніки та злагоджених дій рятувальників.

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