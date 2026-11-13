Після вироку ВАКС Людмила Марченко має втратити мандат: що передбачає Конституція

Після обвинувального вироку, який набрав законної сили, народна депутатка Людмила Марченко має достроково втратити депутатський мандат. Таку підставу передбачає стаття 81 Конституції України. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 13 листопада залишила без змін вирок Марченко — два роки позбавлення волі за зловживання впливом.

Згідно зі статтею 81 Конституції України, повноваження народного депутата достроково припиняються, зокрема, у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Вони припиняються з дня набрання рішенням суду законної сили.

У випадку Марченко це сталося 13 листопада 2026 року — під час проголошення рішення Апеляційної палати ВАКС. Відповідно до статті 532 Кримінального процесуального кодексу, рішення апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення.

Чи може Марченко оскаржити рішення?

Так. Як зазначили під час оголошення ухвали, її можна оскаржити до Верховного Суду протягом трьох місяців. Однак можливість касаційного оскарження не змінює того, що рішення апеляційної інстанції вже набрало законної сили.

Отже, підстава для дострокового припинення депутатських повноважень Марченко вже виникла. Це не потребує окремого голосування Верховної Ради щодо самого факту втрати мандата: Конституція пов’язує припинення повноважень із набранням законної сили обвинувальним вироком.

Що відомо про справу

19 березня 2026 року Вищий антикорупційний суд визнав Людмилу Марченко та її колишню помічницю Анастасію Колесник винними у зловживанні впливом. Обом призначили по два роки позбавлення волі.

13 листопада Апеляційна палата ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги Марченко, її захисників і прокурора. Водночас скаргу захисника Колесник задовольнили частково: замість двох років ув’язнення їй призначили штраф у розмірі 92 500 гривень.

Марченко постановили взяти під варту негайно.