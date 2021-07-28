Нейтральне обладнання від перевіреного постачальника «Inoxtrade»

Професійні кухні повинні доповнюватися допоміжними елементами меблювання, гарантуючи комфортні умови для роботи, високу якість підготовки інгредієнтів або чищення посуду. До того ж є можливість раціонально застосовувати простір і функціональні елементи, що важливо при наявності невеликих площ.

Каталог подібного обладнання завжди включає спеціальні мийні ванни, столи, тумби, стелажі, а також візки, витяжні парасолі і багато іншого. Представлене нейтральне обладнання з нержавійки має кілька головних факторів – відсутність складних технологічних елементів, а також робота без підключення в електромережі. Відповідно вартість цих виробів нижче в порівнянні з класичним оснащенням.

Актуальні різновиди обладнання

Компанія «Inoxtrade» пропонує кілька великих категорій найбільш актуального оснащення:

Столи . Найважливіший і незамінний елемент на будь-якій сучасній кухні. Є столи для збору відходів і підготовки інгредієнтів для блюд. Є також пристінні і острівні моделі, що розміщуються в залежності від компонування інших меблів; Стелажі . Застосовуються для раціонального і зручного зберігання кухонного начиння. Часто є кілька полиць, які регулюються по висоті і ширині; Шафи . Оптимальний варіант для зберігання продуктів або посуду; Візки . Застосовуються для сервірування столів і розносу страв, дозволяючи автоматизувати деякі процеси і істотно заощадити час.

Інтернет-магазин включає чималу кількість пропозицій під будь-які завдання підприємців. Зручний поділ каталогу дозволить знайти гідне рішення. Тим більше всі елементи підкріплюються описом, характеристиками та фотографіями.

Переваги виробів з нержавійки

Найчастіше нейтральне обладнання виготовляється саме з нержавіючої сталі. Воно характеризується численними плюсами:

універсальність (навіть через багато років експлуатації зберігає свій зовнішній вигляд, а при впливі зовнішніх механічних факторів виключено утворення будь-яких ушкоджень);

міцність (вироби розраховані на постійне і тривале навантаження, а високий запас міцності виключає пошкодження навіть при сильному впливі);

екологічність (будь-які вироби з нержавійки відповідають санітарним нормам, адже метал є цілісним).

Пропозицій від «Inoxtrade» чимало і всі вони заслуговують на увагу. Міцні і надійні меблі доставляються в будь-який куточок України, а кілька способів оплати гарантує комфортні умови співпраці.