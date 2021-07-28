“Правий сектор” попередив про можливі провокації на фестивалі “Файне місто”

На фестивалі “Файне місто”, який стартує у Тернополі вже завтра, можливі провокації з метою дискредитації ветеранського та націоналістичного руху.

Про це сьогодні заявив на своїй сторінці у Фейсбуці керівник обласної організації “Правого сектору” на Тернопільщині Назар Сарабун.

“Попередньо ми висловлювали свою офіційну позицію стосовно приїзду російських музичних виконавців в час війни з росією на територію Тернопільської області.

В результаті нашого звернення ми отримали багато різноманітних фідбеків, як позитивних так і негативних.

Особливо важливо зауважити, що на нашу заяву зреагували керівники СБУ, Головного Управління Національної Поліції, Прокуратури.

Всі вони висловили свою власну позицію та виступили проти приїзду носіїв російської культури.

Згідно результатів засідання профільної комісії було надано інформацію про можливі провокації чи теракти зі сторони прихильників країни-агресора.

Нещодавно ми отримали додаткову інформацію про можливі провокації, які можуть дискредитувати нашу організацію та дестабілізувати ситуацію в країні.

Ми заявляємо, що наша позиція стосовно факту приїзду гуртів з росії в час війни є незмінною.

Вважаємо, що організатори фестивалю даним фактом створюють умови для провокативних дій та працюють на руку агресору.

Фестиваль може відбуватися без участі гуртів з росії. Даний приклад продемонстрував не один фестиваль в Україні, де організатори мають принципову та національно-свідому позицію.

Заборона російських гуртів та створення умов для українських значно зміцнить ситуацію з патріотичною свідомістю громадян.

Натомість організатори підігрують на руку росії на фоні системних інформаційних провокацій від виконавців, які мали заборону на в’їзд в Україну, та підвищують рівень небезпеки перебування на фестивалі.

Також доволі показовою є повна неповага зі сторони організаторів до громадської думки, громадських активістів та ветеранів.

Закликаємо організаторів відмовитися від виступів російських гуртів на фестивалі.

Ми відстоюємо Україну з її традиціями в цілому, а також безпеку її громадян.

Тому завчасно повідомляємо, що НВР “Правий Сектор” Тернопільщини не вживатиме жодних заходів, які можуть зашкодити відвідувачам фестивалю.

Ми продовжуємо стояти на захисті нашої країни на фронті та в тилу”, – ідеться у заяві “Правого сектору”.