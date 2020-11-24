Профессия будущего

Кто такой тестировщик?

Термин «тестирование программного обеспечения» используется все чаще. Тестировщики играют очень важную роль — они обеспечивают качество производимого программного обеспечения и, таким образом, комфорт работы конечных пользователей. Приложения, системы, программы окружают нас повсюду, потому что они есть почти на каждом компьютере, телефоне, телевизоре или в автомашине и их можно бесконечно менять. Информатизация и автоматизация повсеместны и быстро развиваются, охватывая почти все сферы жизни. ИТ-индустрия растет очень динамично, а это означает, что на рынке увеличивается спрос на специализированные навыки, включая тестирование программного обеспечения.

Тестирование, как приключение

Есть много людей, которые играют разные роли в процессе разработки программного обеспечения. Каждый из них добавляет «кирпичик», чтобы, наконец, создать конкретный продукт, например, интернет-магазин или банковское приложение для телефона. Тестировщик создает приложение бок о бок с программистом. Программист работает над концепцией кода, которую затем реализует. А тестировщик отвечает за тестирование, его задача — думать как потенциальный пользователь приложения, то есть проверять, работает ли оно по назначению. Тестировщик должен быть креативным и нестандартным. Эта работа не ограничивается только тестированием готовых приложений или их компонентов, а начинается с поиска потенциальных пробелов в работе системы во время ее проектирования на листе бумаги. Все чаще тестировщики сопровождают проект от первой идеи до передачи приложения конечным пользователям. Тестирование может быть приключением. Тестировщик должен выбрать путь, метод или вспомогательные инструменты для достижения намеченной цели. Это работа, в которой нужно постоянно развиваться, получать новые навыки и расширять свои знания, благодаря чему редко бывает скучно.

Где можно научиться?

Хотите больше узнать об этой профессии? Если да, то возникает вопрос, где искать релевантную информацию и вдохновение. Конечно, Интернет — отличный ресурс, но там можно потеряться. Группы в Facebook также содержат огромное количество информации. Иногда существуют бесплатные программы наставничества, где можно приобрести необходимые навыки. Не менее удачным решением являются курсы QA-программирования, например предлагаемые на веб-сайте https://itea.ua/courses-itea/qa/ , где опытные тренеры обучают этой востребованной профессии.

Полный пакет содержит:

Базовый курс QA;

Продвинутый курс QA;

QA Automation.