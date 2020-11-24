Программа Work and Travel Тернопіль

Каньони, костри і ковбої – це пейзаж, який до сих пір має свою дику сторону та приваблює щоліта молодь Тернополя по Work & Travel. Перейдіть на наш сайт для реєстрації для участі літом 2021 з Work and Travel у Тернополі.

Робота у Америці студентам на літо 2021

Наші вакансії студентам у Тернополі по Штатам – більші, сміливі, всеамериканські приключення. Ми відправляємося працювати в одне серце з заслужених відомих національних парків країн на південно захід США, щоб повністю завантажити вас у замінні пейзажі або погрузитися в глибокий юг, щоб відкрити для себе родину дельта-блюза. Практично все в Америці має величезні масштаби, тому легко ознайомитись з усіма можливостями.

Ми маєво Ворк энд Тревел вакансії по всім американським штатам студентам з Тернополя. Північ також може похвалитися одним із великих угідьків дикої природи у світі: Аляській. Огромний розмір штату устрашає; його загальна площа складає більше 1 000 000 кв. км, а постійних жителів тут всього близько 500 000 чоловік. На Аляске насчитується більше 5000 ледників, у тому числі ледників розміром із Швейцарією та обширними районами необітамої дикої природи. Це, безумовно, найвеличніший штат США, який включає обширні пустинні рівніни тундри, гори, ледники, реки та леса, а також залучуючу історію. Наші канікули 2021 в Америці – це дійсно епічні включення.

У фокусі Work and Travel у Тернополі: національні парки США

Національний парк Йосеміти в Каліфорнії славиться обширними лісовими массивами, що переміщуються обнаженнями межі, – домом для здорової популяції чорних медведей. Далі на востоку, в більш сухом штаті Аризона, є більш безпроблемні, але не менш поразкові пейзажі. Гранд-Каньон потрясающе огромен і тягнеться вдаль, як вдих, так і вниз. Його круті стени навчаються одними з найстаріших обнажених скалів на планеті, що робить його привабливим для геологів із усього світу. Хочете тут працювати літом 2021? Зателефонуйте нам в компанію FLeaders прямо зараз!

У національних парках Брайс і Зайон також є потрісаючі скальні освіти, які краще всього дивляться на замовлення. Затем є Долина Монументів з її знаменитими столовими з красного пісчаника, які мгновенно визивають у воображении образи сражающихся ковбоев та індеків у старих західних фільмах. Ще дальше на юг, і ви окажетесь у Глубоком Юге, родині величайшей музики, яка коли-небудь знала світ, від глубоких мелодійних нот блюз до звучання струнних кантрі.

Ми пропонуємо ряд американських Work and Travel вакансій у національних парках, від Western Explorer до Йеллоустонських троп дикої природи.

Топ программа Work and Travel у Тернополі

Літо, перевірене студентами з Тернополя роками в США, забезпечує нові включення та дні, перевірене на сонці та біля океану. Зробіть своє літо Work and Travel 2021 незабутнім за допомогою доповнених адреналінових заходів та знайдіть дару слова, проведені довгі дні в самих вражаючих місцях світу.

Чим зайнятися упродовж на після Work and Travel

Готові головні пригоди, які ви зробите в США цим літом 2021 …

Сплав по річці Снейк у Вайомінге

Тож факт, що Вайомінг розташований у знаменитих Скалістих горах, означає лише одне: пейзажі просто потрясаючі. Штат, відомий як Дикий Вайомінг, гордиться наявністю сучасних чоловічих ранчо, ізобілієм родео і, конечно же, Снейк-Рівер. Рафінг за рекетом Снейк надає вам широкі можливості окунуватися в широкому голубому літньому небі, побачити диких тварин, що пасуються у краєвих реках та по-сучасному оцінити це дике державне управління в усій його красі. У цьому штаті Ви можете працювати та мандрувати літом 2021 по американським штатам.

Плавати у кратері Хоумстед

Це не було за літню Work and Travel подорож до США, якщо не сподіватися на купальне споживання і не погуляти. Забудьте про грохочущих водних океанах або розслаблюючих водах басейну готелю, як насчет теплих вод кратера Хоумстед? Вода кратера з температурою 95 градусів була показана у фільмі «127 годин», і подорожі, відвідувачі його, можуть насолоджуватися розслаблюючим купанням у природному джерелі, окруженому скальним куполом. Программа Work and Travel у Тернополі – це дійсно унікальний досвід!

Досліджуйте велику дикую природу Аляски

Ніде на землі немає такої дикої природи, як Аляска. Нескінченні літні дні на Алясці означають, що дослідити цей неймовірний штат з допомогою Work and Travel стало трохи простіше. Отримайте максимум від цих додаткових годин денного світу на пешехідних тропах національного парку Денали, але для теперішнього включення на Аляску відправляйте в Гомер і сідайте на лодку в лагерь дикої природи «Через залив». Відсюда відкривається вид на віддалений залив Качемак. У лагері є велосипеди для вас, тому ви дійсно можете дослідити або орендувати каяк і подивитися, ви можете побачити місцеві каланові та морські свині. Це не стало поеткою на «Останній рубіж», якщо не відкрити свіжого аляскінського лосося – ідеальна здатність завершити день, посвячений дослідженням. Оформите программу Work and Travel можно в Тернополі у компаніі FLeaders.

Приклади подорожей по США після Work and Travel

Подорожуйте після закінчення Work and Travel по американській “Матерінській дорозі” в одному з найвідоміших подорожей у світі – Маршрут 66. І мі гарантуємо Вам, що повернетесь у Тернополі задоволеними!

Маршрут 66, увековечений фольклором, фільмами та піснями, залишається культовим символом великого американського автомобільного подорожі. Це подорож, повне включення, відкриття та свобода відкритої дороги. Круїз по головній вулиці Америки, першої асфальтированной дороги, сполучної Чикаго із Западом. У цьому турі за Маршрутом 66 ви переглядаєте восемь штатів і робите невеликий об’єкт із великим достоїнством на Запад, великолепному Гранд-Каньону. Від сніжних конусів і корндогів до ковбоєв, музики кантрі та рок-н-ролла – це класична класика Америки на всі шляхи, коли ви подорожуєте з глубинок до побережжя по самій відомій дорозі у світі. Work and Travel USA допоможе Вам пізнати усе це!

Work and Travel поради

Наші рекомендації студентам з Тернополя: що побачити у першу чергу у США.

Досліджуйте музей старинних залізничних мотоциклів Маршрут 66

Посетіть історичний театр Коулмана.

Вхід в дом і музей Авраама Линкольна.

Арка ворот Сент-Луиса

Остановись у знаменитому історичному готелі El Rancho.

Побачте ранчо Cadillac в Амарилло.

Перехід через безкрайнє Великі рівнини

Зверніть увагу на круїз по Лас-Вегас-Стрип в рамках екскурсій по городу.

Національний парк Гранд-Каньон

Посетіть расписные фрески Pontiac

Посетитіь знаменитий пірс Санта-Моники.

Вино та сир “Sundowner” у регіонах природної краси

Основна інформація

Подорож на приватном автобусі

Різноманітність денних прогулянок на будь-який смак

Деякі далекі подорожі

Група зазвичай від 6 до 13, плюс лідер. Мінімальний вік 16 років

11 ночей у готелі включено

Ми можемо вдопомогли найти дешеві рейси зТернополя до США. Будь ласка, зв’яжіться з нами щодо реєстраціі в Work and Travel у Тернополі.

Переходьте на наш сайт!

Work and Travel Тернопіль

Телефон: +38(050)786-5550 (Viber, Telegram)

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