Коронавірусні реалії вплинули на всі сфери нашого життя. На жаль, мабуть, найважчим тягарем вони лягли на плечі найвразливіших. Відтак, зміна влади, новий розподіл коштів на соціальні потреби забрали можливість на функціонування дитсадочка в Тернополі для дітей з синдромом Дауна “БебіКо”.

Батьки та засновники виховного закладу “б’ють на сполох”, – без допомоги небайдужих, – садочок закриється!

За словами голови ГО «Бебіко» Ольги Гордієнко, зустрічі та заняття дітей у «БебіКо» допомагають і діткам і самим батькам.

“Це дуже не просто виховувати особливу дитину, прийняти всі виклики і труднощі з боку суспільства, по відношенні до таких дітей”, – пояснила пані Ольга.

Тому, заклад допомагає та гуртує такі сім’ї. З наближенням свят Миколая, Різдва часто трапляються дива. На передсвяткове диво сьогодні сподіваються маленькі вихованці “БебіКо”.

“Не знаю як довго ми можемо проіснувати на кошти бдагодійників. Сподіваюся, що у владі області звернуть на нас увагу, нададуть підтримку. Віримо в добрих, небайдужих людей. Знаємо – їх багато!”, – звернулася пані Ольга.

Реквізити для грошової допомоги на функціонування Тернопільського дитсадочка для дітей з синдромом Дауна “БебіКо”. Картка ПриватБанк 5168742722736422

Основний напрям діяльності дитсадка – дошкільний розвиток малюків, підготовка до школи, психологічна адаптація дітей із синдромом Дауна, спеціально розроблені програми для діток з даним синдромом для їх повної соціалізації та взаємодії з дорослим світом.