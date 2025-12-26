Розмитнення товарів в Україні: що це таке і як розмитнити товар

Розмитнення вантажів – це єдиний законний спосіб продавати імпортні товари та використовувати їх у виробництві. Цей процес серйозно впливає на продажі та прибуток компанії, тож для оформлення варто скористатися послугами брокерів – фахівців митної справи.

З чого складається послуга з розмитнення товарів під ключ:

первинна консультація та аудит вантажу;

постійний супровід клієнта на всіх етапах митного оформлення;

заповнення всіх необхідних документів, отримання дозволів та ліцензій;

розрахунок усіх витрат та митних платежів; що

комунікація з митницею та вирішення з нею усіх юридичних питань;

відвідування митного огляду замість клієнта;

організація перевезення та складування вантажу.

Професійний брокер повністю виконує процес розмитнення вантажів за усього лиш 1-3 робочі дні.

Що таке розмитнення та коли воно потрібне імпортеру

Якщо пояснювати простими словами що таке розмитнення, можна дати таке визначення – це оформлення товару для ввезення в країну.

З розмитненням стикаються не тільки великі компанії, ФОПи та юридичні особи – а й звичайні громадяни, які купують авто. Тож рано чи пізно кожен стикається з питанням – як розмитнити товар.

Як розмитнити товар: основні етапи

Щоб розмитнити вантаж для ввезення в Україну, потрібно послідовно виконати певні кроки. Вони різняться залежно від виду продукції, але основні з них лишаються незмінними.

Основні етапи розмитнення товарів в Україні:

збір необхідної документації; заповнення та подання митної декларації; визначення коду УКТ ЗЕД; отримання необхідних дозволів та ліцензій; оцінка вартості; сплата податків та зборів; здійснення митного огляду; випуск у вільний обіг.

Тільки з успішним завершенням усіх процедур товар отримує дозвіл з використання на території України.

Розмитнення товарів в Україні: з чим найчастіше виникають труднощі

Найважчий етап розмитнення – розрахунок і сплата митних зборів. Підприємець без досвіду навряд зможе самостійно визначити правильну суму. Не дивно, адже вона складається з багатьох показників: фактична вартість (у прайсі), транспортування, страхування, країна походження тощо.

До того ж до певних категорій вантажів застосовуються акцизи, до деяких навпаки – пільги. Знати всі нюанси митних правил неможливо, адже їх забагато і вони часто змінюються. Саме тому більшість підприємців та компаній усе ж довіряють усю документацію та комунікацію з митницею професіоналам – митним брокерам.

Як уникнути проблем під час розмитнення: поради імпортеру

Щоб оформлення імпорту пройшло швидко та успішно, однозначно потрібно скористатися консультаціями та послугами митних брокерів.

Розмитнення під ключ – це:

економія часу для клієнта;

правильність заповнення документації;

оптимізація витрат;

виключення таких ризиків, як штрафи та затримки.

Потрібне розмитнення авто, обладнання, харчових продуктів або інших видів товарів? Митні брокери візьмуться за будь-який запит, навіть нестандартний, та повністю виконають митне оформлення імпорту.