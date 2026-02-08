У Підволочиську працюють пункти обігріву та забезпечується водопостачання

У Підволочиську на час енергетичних труднощів відкрито два пункти обігріву для підтримки жителів громади. У цих пунктах можна зігрітися, зарядити гаджети, випити гарячий чай та скористатися зв’язком завдяки генераторам.

Адреси пунктів обігріву:

Стадіон «Колос» (вул. Патріарха Мстислава)

Приміщення Підволочиської селищної ради (вул. Андрія Шептицького, 3)

Крім того, водопостачання в громаді здійснюється завдяки роботі генераторів, забезпечених Підволочиським УЖКГ. Насоси працюють у межах можливостей обладнання, тому подача води може бути обмежена, але фахівці намагаються зробити все можливе для забезпечення мешканців.

Важливо об’єднуватися та вистояти разом, адже ситуація складна для кожного. 💛💙