Тернопільщина облаштувала територію біля психоневрологічної лікарні для підтримки родин Героїв

Наприкінці жовтня до голови Тернопільської обласної державної адміністрації Вячеслава Негоди звернулися волонтери та представники громадської організації “На щиті” з проханням приділити увагу благоустрою території біля корпусу Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, де розташовані комунальний центр морфологічних досліджень та ритуальний зал. Волонтери наголошували на важливості створення належних умов для роботи закладу, а також для родин Героїв, які приходять сюди попрощатися зі своїми близькими.

“Це місце, де кожна деталь — лампадка, квітка чи упорядкований простір — стає даниною пам’яті полеглим захисникам України, а для їхніх рідних — точкою підтримки і спокою”, — зазначили представники організації “На щиті”.

У результаті спільних зусиль, разом з керівництвом лікарні було організовано виконання необхідних робіт у найкоротші терміни. Підрядник оперативно облаштував під’їзди, пішохідні зони та покриття, провів санітарне прибирання і впорядкування території загальною площею понад 1300 кв. м.

Завдяки злагодженій координації робота була виконана швидко й якісно, створивши комфортний простір, де рідні та близькі Героїв можуть відчути спокій і гідність у найважчі моменти.

Під час огляду території голова ОДА Вячеслав Негода разом з волонтерами та представниками громадських організацій обговорили майбутні плани. Одним із важливих моментів стало питання розширення стоянки при виїзді з лікарні, що дозволить уникнути перешкод при формуванні колон волонтерів та транспорту. Це питання буде опрацьовуватись спільно з громадою та проєктантами, щоб забезпечити безпечний та зручний рух.

Всі виконані роботи супроводжуються п’ятирічною гарантією. Завдяки цим змінам територія лікарні перетворилася на гідний простір пам’яті, де відчувається повага до полеглих захисників і підтримка їх родин.