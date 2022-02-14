Uncharted: на картах не значится – почему нужно пойти

По устоявшейся традиции, экранизация игры – это всегда рискованно. Фанаты ревниво относятся к искажениям сюжета, авторским домыслам, к отличной от привычной интерпретации героев. В данном случае авторы сценария не радикально отступили от сюжетов оригинала. По хронологии Uncharted, эта экранизация считается приквелом к первой части. Посмотреть фильм уже можно в сети кинотеатров Multiplex.

Немного истории

Впервые заявление о фильме прозвучало еще в далеком 2008 году. За это время производство франшизы претерпело различные изменения, например, режиссеры, их было целых 7, а Марк Уолберг из Дрейка превратился в Салливана. Тем не менее фильм вышел в прокат и, по отзывам зрителей, не самый плохой из существующих. Говорят, что многие, посмотревшие готовый продукт, были приятно удивлены.

Изюминкой экранизации сало участие последнего Человека-паука – Тома Холланда. Однако фанаты, как всегда, сказали, что он не похож на одного из главных героев. Надежды всех поклонников были связаны с возможным участием Натана Филлиона (Касл). Хотя игра Тома убедила в правильности выбора. Он явно растет как актер, отлично вошел в общую картину, а также привнес индивидуальных красок своей харизмой.

Причины заставляющие посмотреть фильм

Следует понимать, что экранизация как книг, так и игр всегда будет отличаться от оригинала. Это связано с особенностями и возможностями кинематографа. Фильм следует расценивать как новое произведение. Ведь не даром пишут – по мотивам, то есть первоисточник используется как основа сюжета, все остальное – это творчество авторов и исполнителей. Другое дело, насколько удачно произошло киновоплощение. Так вот, последняя экранизация Uncharted отличается:

динамичностью сюжета;

неожиданными поворотами;

харизматичными героями;

классическим воплощением приключенческого жанра;

простыми диалогами без витиеватых размышлений;

наивностью и добродушностью сюжета;

легкостью воплощения;

живописностью пейзажей.

Не стоит идти на фильм с серьезным настроем, он романтический и авантюрный, содержит много погонь, интересных решений, трогательных моментов. Эта лента, как говорится, для настроения. И действительно, во время просмотра трудно не улыбнуться и остаться равнодушным к героям и обновленной истории.

Uncharted: на картах не значится – для тех, кто устал от повседневности и житейских проблем, хороший вариант в качестве романтического свидания или семейного времяпрепровождения, особенно если детям 12+.