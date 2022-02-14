Особенности и преимущества телевизоров на Android

Выбор телевизора весьма ответственная и важная задача. Сегодня на мировом рынке продаж представлен широкий ассортимент телевизоров, отличающихся функционалом, техническими параметрами, оптимизированными приложениями. К сожалению это усложняет выбор Android tv, поэтому перед покупкой дорогостоящей умной техники необходимо подробно изучить особенности операционной системы, технические характеристики, поддерживающие интернет функции.

Особенности телевизором Android TV

Корпорация Google внедрила три ключевых параметра: стандартное программное обеспечение, удобный интерфейс и базовый набор оптимизированных приложений. Теперь на телевизоре можно просматривать любимые сериалы, видеоролики, слушать музыку, настраивать с помощью голосовых команд. Управлять телевизором можно с помощью универсального пульта или приставки Android TV.

Преимущества телевизора на операционной системы Android TV

Чаще всего покупатели останавливают свой выбор на телевизорах, которые оснащены операционной системой Android. Современные модели Android TV до воли активно обрели популярность среди покупателей, представленные новинки имеют массу неоспоримых преимуществ по сравнению с другими операционными системами. К отличительным особенностям и преимущества относят:

Практически все инновационные модели оснащены голосовым помощником, эта функция значительно упрощает работу. Не нужно тратить время на поиск необходимого приложения или программы, для поиска достаточно произнести в микрофон требуемый запрос.

Стандартная панель позволяет быстро и легко менять каналы, скорость, настраивать или удалять приложения.

Для любителей компьютерных игр неоспоримым преимуществом будет возможность скачивания игр прямо на большой экран телевизора. Также теперь не нужно покупать дополнительную приставку для скачивания кинофильмов и прослушивания любимой музыки.

Для того чтобы активизироваться в приложениях необходимо всего один раз вести личные данные в базу, после этого вход будет автоматическим, без ведения логина и пароля. Теперь настраивать программы можно с браузера мобильного телефона или ноутбука.

Востребованность на функциональные модели будет расти с каждым годом. Производители стараются разрабатывать и внедрять новые технические параметры для того чтобы пользование телевизором было еще комфортнее и практичнее.