Майже на 5 000 гривень ошукали тернополянина

Близько 5 000 гривень зникло з електронного гаманця жителя обласного центру. У неділю, 14 березня на лінію «102» надійшло повідомлення від ошуканого мешканця краю.

63-річний тернополянин повідомив, що до нього зателефонував невідомий. Чоловік представився працівником банку та, увійшовши в довіру, дізнався всі особисті дані власника рахунку. Через певний проміжок часу на мобільний телефон пенсіонера прийшло смс-повідомлення про успішне зняття готівки в розмірі 4 750 гривень. За допомогою ошуканий краянин звернувся до правоохоронців.

Правоохоронці наголошують краянам не довіряти аферистам. Шахраї користуються довірливістю громадян та під різними приводами знімають кошти з рахунків власників. Як результат, з електронних гаманців зникають чималі суми.