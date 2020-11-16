Вагітність і COVID-19

У час пандемії коронавірусної інфекції, багато вагітних жінок, зокрема наших пацієнток, серйозно занепокоєні. «Що робити? Яких правил дотримуватись? І чи взагалі безпечно планувати народження дитини у період інтенсивного поширення Covid-19?» – на усі ці запитання ми дамо відповідь у цій статті.

Насамперед, спішимо Вас заспокоїти: насправді у вагітних жінок ймовірність зараження цим вірусом не вище, ніж у інших людей. У більшості вагітних жінок спостерігаються тільки легкі або помірні симптоми застуди, які зазвичай швидко проходять і не чинять ніякого впливу на здоров’я дитини.

Ще один переконливий факт: незважаючи на 31 мільйон підтверджених випадків зараження COVID-19, збільшення частоти вроджених аномалій не було. Також не було підвищення випадків, пов’язаних із затримкою росту плода через інфекцію.

Якщо Ви недавно дізнались про свій стан, ми запрошуємо Вас стати на облік до наших спеціалістів у МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль».

Наш медичний центр пропонує Вам програму ведення вагітності. У нас кожна жінка отримає VIP-обслуговування і повний комплекс медичних послуг, включаючи передові можливості профілактичних, діагностичних та лікувальних процедур. Турботливе спостереження, сучасна діагностика та багаторічний досвід фахівців забезпечать здоров’я Вам та Вашій майбутній дитині.

Загалом, вагітні жінки у період пандемії повинні слідувати звичайним профілактичним заходам:

часте миття рук;

відсутність контакту з хворими людьми (ознаки ГРВІ, грипу і так далі);

дезінфікуючі засоби для рук;

не користуватися громадським транспортом, уникати великого скупчення людей (особливо в замкнутому просторі);

питний режим;

промивання носа – розчин натрію хлориду 0,9% або спеціальні розчини, що продаються в аптеці;

якщо у вагітної підвищена температура, – необхідно обов’язково зв’язатись із своїм лікарем щоб узгодити подальші дії.

Бережіть себе і будьте здорові разом із МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

У разі виникнення запитань телефонуйте за номером (068) 752 52 52!