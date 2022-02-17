Відтепер лікарня у Чорткові безкоштовно може лікувати інфаркти та інсульти

Чортківській центральній міській лікарні вдалось укласти договір із Національною службою здоров’я України про отримання пакетів для медичної допомоги при інфаркті та інсульті.

Окрім того, що у Чортківській лікарні тепер зможуть лікувати хворих із такими недугами, це принесе медичному закладу додаткові надходження – а це достойні зарплати лікарям, безкоштовні ліки пацієнтам, ремонти у відділеннях.

Серцево-судинні захворювання – одні з найпоширеніших причин смерті в Україні. Тому вчасна діагностика та лікування інсульту та інфаркту є пріоритетом для Чортківської центральної міської лікарні.

Що таке інфаркт та інсульт?

Інфаркт – ураження серцевого м’яза викликане гострим порушенням його кровопостачання, при цьому уражена частина м’яза відмирає.

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку і призводить до інвалідності або смерті пацієнта.

Які послуги входять до пакету меддопомоги?

– підтвердження діагнозу;

– надання ліків, які передбачені Нацпереліком;

– реабілітація в гострому стані.

Послуги надаються пацієнту повністю БЕЗОПЛАТНО!

Також буде оптимізовано маршрут бригади швидкої допомоги до найближчої лікарні, яка законтрактувала цей пакет послуг.

Джерело: Чортківська міська рада