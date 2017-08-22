Послуги ЛОРа у м.Тернопіль – медичний центр «ВІАСАН»
Сучасний етап розвитку медицини характеризується створенням багатопрофільних медичних закладів, які ставлять пацієнта перед складним вибором – якого спеціаліста обрати?
Коли потрібен саме ЛОР?
Лікар-отоларинголог (ЛОР) займається лікуванням захворювань вуха, горла (задньої стінки, мигдалин, верхніх дихальних шляхів), носа (в тому числі придаткові пазухи носа).
Негайно звертатись до ЛОРа потрібно при болі у вусі, нежитю, сильному болі горла (який зазвичай супроводжується підняттям температури тіла), осиплості або відсутності голосу, хронічних захворюваннях, скаргах на зниження слуху, шум у вухах, їх закладеність, наявності новоутворень, попаданні чужорідного тіла.
Стосовно гострих і короткочасних захворювань, по типу ГРВІ, насамперед, слід звернутись до сімейного лікаря або терапевта (педіатра), який призначить потрібне лікування і визначить необхідність у консультації лікаря-отоларинголога.
«Отоларингологія» – медичний центр «ВІАСАН»
Кожен напрямок роботи медичного центру «ВІАСАН» забезпечений всім необхідним діагностичним та лікувальним обладнанням. Напрямок «отоларингологія» – не виключення.
Окрім базових послуг (консультація лікаря-отоларинголога, комплексне обстеження ЛОР-органів), спеціалісти центру готові запропонувати унікальну для регіону методику лікування холодом, детальніше з якою, можна ознайомитись на сайті: www.viasan.com.ua
Завдяки методу кріотерапії, проводиться:
- лікування аденоїдів у дітей;
- лікування хронічних тонзилітів (у дорослих та дітей);
- лікування фарингітів;
- лікування ринітів (хронічних, алергічних і інших видів);
- лікування носових кровотеч;
- лікування храпу.
Також, дана методика використовується з метою профілактики грипу і ГРВІ.
|Отож, не зволікайте та записуйтесь до фахових спеціалістів
медичного центру «ВІАСАН»
Адреса: 46008, м. Тернопіль, вул. Медова, 20
|Запис за телефонами: (0352) 52-55-58; (097) 452-55-58; (095) 252-55-58
One thought on “Послуги ЛОРа у м.Тернопіль – медичний центр «ВІАСАН»”
Дуже вдячна лікарям, приходила на кріотерапію два місяці назад, результат вразив, бо думала вже над видаленням мигдалин.
Тому в кого такіж проблеми з горлом, варто спробувати!