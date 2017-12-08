Деталі Тернополя. Якими були балкони сто років тому?

Власне, трохи не так. Тут покажу добірку балконів, яким близько ста років. Тому вигляд, який вони мали сто років тому, був трохи іншим. Очевидно, він був первозданним.

На жаль, нині він часто осучаснюється. Найгірше, коли філігранні огорожі з орнаментами закривають вагонкою, а потім перетворюють балкон на «курник».

Чому важливо зберігати автентичний вигляд балконів? Вони — органічна складова фасаду, проектували їх так, аби вписувалися у загальний вигляд будинку, гармоніювали з ним.

Позбавляючи споруду цієї частини чи змінюючи на власний розсуд, вважайте, що спричиняєтеся до знищення обличчя міста.

Анна Золотнюк.