Понад 2 тисячі книг знайшли нових власників: у Тернополі завершилася «Книжкова площа»-2026

У Тернополі вдруге відбулася «Книжкова площа» — акція, під час якої мешканці міста можуть обміняти прочитані книги на інші видання. Цьогоріч книгообмін провели 16 серпня біля пам’ятника Івану Франку.

За підсумками заходу, 2 208 книг знайшли нових власників.

Понад 200 тернополян принесли книги безпосередньо в день проведення акції та одразу обміняли їх на інші видання. Долучитися можна було й заздалегідь: книги приймали у міських бібліотеках, натомість учасники отримували талончики для подальшого обміну.

Окремо під час акції збирали книги для Сумської публічної бібліотеки. Наразі вдалося зібрати близько 120 видань. Збір продовжується, тож охочі можуть і надалі передавати книги для бібліотеки.

У Тернополі «Книжкова площа» відбулася вже вдруге. Захід організували міські бібліотеки за підтримки управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.

Цього року одночасно книгообмін провели також у Львові, Теребовлі, Житомирі, Дніпрі, Кривому Розі, Білій Церкві, Хмельницькому, Ярмолинецькій громаді та Токіо.

Ініціативу «Книжкова площа» започаткувала Львівська муніципальна бібліотека у 2021 році. Її мета — популяризувати читання та створити можливість для вільного обміну книгами між читачами.