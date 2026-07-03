У селі на Тернопільщині підтвердили сказ у лисиці: чоловік отримав укуси

У селі Дуліби Бучацької громади підтвердили випадок сказу у дикої лисиці. Через це в населеному пункті запровадили карантинні обмеження та розпочали комплекс протиепізоотичних заходів.

Як повідомили у Бучацькій міській раді, 23 червня до подвір’я місцевого жителя забігла агресивна лисиця. Під час спроби відігнати тварину чоловік зазнав укусів. Після ліквідації лисиці ветеринари відібрали необхідні зразки для лабораторного дослідження.

29 червня Тернопільська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила, що тварина була хвора на сказ. Постраждалий наразі проходить курс антирабічної вакцинації.

У зв’язку з виявленням небезпечного захворювання 2 липня місцева надзвичайна протиепізоотична комісія запровадила у селі Дуліби карантин та затвердила план ліквідації осередку сказу.

Наразі фахівці ветеринарної служби проводять подвірні обходи, щеплення домашніх тварин та роз’яснювальну роботу серед населення.

Мешканців громади закликають не контактувати з дикими тваринами, які поводяться незвично або агресивно, та своєчасно вакцинувати домашніх улюбленців від сказу.