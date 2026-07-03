17:08 | 3.07.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У селі на Тернопільщині підтвердили сказ у лисиці: чоловік отримав укуси

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

У селі Дуліби Бучацької громади підтвердили випадок сказу у дикої лисиці. Через це в населеному пункті запровадили карантинні обмеження та розпочали комплекс протиепізоотичних заходів.

Як повідомили у Бучацькій міській раді, 23 червня до подвір’я місцевого жителя забігла агресивна лисиця. Під час спроби відігнати тварину чоловік зазнав укусів. Після ліквідації лисиці ветеринари відібрали необхідні зразки для лабораторного дослідження.

29 червня Тернопільська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби підтвердила, що тварина була хвора на сказ. Постраждалий наразі проходить курс антирабічної вакцинації.

У зв’язку з виявленням небезпечного захворювання 2 липня місцева надзвичайна протиепізоотична комісія запровадила у селі Дуліби карантин та затвердила план ліквідації осередку сказу.

Наразі фахівці ветеринарної служби проводять подвірні обходи, щеплення домашніх тварин та роз’яснювальну роботу серед населення.

Мешканців громади закликають не контактувати з дикими тваринами, які поводяться незвично або агресивно, та своєчасно вакцинувати домашніх улюбленців від сказу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Copyright © 2026 ПОГЛЯД. All rights reserved.
За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання https://poglyad.te.ua є обов’язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.