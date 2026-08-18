15 перевірок — 8,3 млн грн донарахувань: що виявила Тернопільська митниця

За сім місяців 2026 року Тернопільська митниця провела 15 документальних перевірок, під час яких виявила порушення митного законодавства. За їх результатами винесено податкові повідомлення-рішення на загальну суму 8,3 млн грн митних платежів.

Найбільше порушень стосувалися правомірності застосування митних преференцій та правильності визначення країни походження товарів. Зокрема, митники перевіряли застосування преференції за кодом «410» для товарів походженням із країн Європейського Союзу, а також правильність класифікації товарів.

За окремими напрямами порушень було нараховано:

4,4 млн грн — за декларування країни походження товарів;

— за декларування країни походження товарів; 2,9 млн грн — за неправомірне застосування пільги за кодом «063» під час експорту насіння сої;

— за неправомірне застосування пільги за кодом «063» під час експорту насіння сої; 927 тис. грн — через порушення при визначенні митної вартості;

— через порушення при визначенні митної вартості; 21 тис. грн — за неправильну класифікацію товарів згідно з УКТ ЗЕД.

За результатами документальних перевірок, проведених у 2026 році та в попередні періоди, до державного бюджету вже сплачено 4,4 млн грн грошових зобов’язань.

Водночас частина рішень митниці ще оскаржується. В адміністративному порядку триває оскарження результатів перевірок на загальну суму 2,9 млн грн. Ще 555 тис. грн податкових зобов’язань оскаржуються у судовому порядку.

У Тернопільській митниці наголошують, що документальні перевірки є одним із інструментів митного контролю, який дозволяє виявляти порушення та забезпечувати надходження коштів до державного бюджету.