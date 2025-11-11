На війні загинув талановитий художник і турботливий педагог Олег Яцула з Тернопільщини

Лановецька міська рада повідомляє про непоправну втрату: у боях за Україну, її свободу та незалежність загинув наш земляк — талановитий художник і турботливий педагог, 49-річний ланівчанин Олег Яцула.

Із травня 2025 року він вважався зниклим безвісти. Та, на превеликий жаль, стало відомо, що, вірний військовій присязі та українському народові, мужньо виконуючи свій військовий обов’язок, Олег Яцула загинув під час виконання бойового завдання.

Схиляємо голови у скорботі.

Щирі співчуття рідним і близьким.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!