Тернопільський захисник Микола Побігушко знову потребує нашої допомоги

Тернопільський герой Микола Побігушко, боєць 35-го батальйону 61-ї окремої Степової механізованої бригади, потребує нашої підтримки. Завдяки вашим благодійним внескам Микола пройшов частину лікування, і були отримані позитивні результати, розповідає Софія Лінчевська. Однак попереду ще чотири курси хіміотерапії, і родина знову стикається з серйозними фінансовими труднощами.

Микола пройшов через пекло війни: Сумщина, Бахмут, Часів Яр, Харківський і Курський напрямки — і тепер бореться на іншому фронті: за власне життя. Йому потрібна наша допомога, адже кожна гривня наближає його до повного одужання.

Ми можемо підтримати його у боротьбі, допомагаючи фінансово або поширюючи це повідомлення серед друзів і рідних. Це може бути вирішальним кроком у боротьбі за його здоров’я.

📌 Номер картки для допомоги:

4441 1111 2723 5111 (Христина Побігушко)

Дякуємо кожному, хто вже підтримав Миколу. Разом ми здатні творити дива!