Трагічна втрата для Тернопільщини: загинув захисник Андрій Бабʼюк

Більче-Золотецька сільська рада з глибоким сумом повідомляє про загибель колишнього вчителя Монастирської та Юр’ямпільської шкіл Андрія Бабʼюка. Андрій Бабʼюк віддав своє життя за свободу та незалежність України, загинувши під час виконання бойового завдання.

Він був не лише педагогом, а й патріотом, який боровся за свою Батьківщину. Його смерть — велика втрата для громади та країни. Вічна пам’ять Герою, а його родині та близьким висловлюємо щирі співчуття.