Ще одна українська родина втратила найдорожче. Загинув захисник Іван Кренцель з Тернопільщини

💔На фронті, захищаючи рідну землю від російського окупанта, загинув житель Великої Березовиці — Кренцель Іван Зеновійович, повідомляють на сторінці громади.

📍Воїн Іван народився 16 січня 1979 року у селі Велика Лука. У 1986 році з батьками переїхав до Тернополя та навчався у тернопільській школі №23. Проходив строкову службу у морському флоті. Після того приєднався до тернопільської артилерійської бригади. Брав участь у миротворчих місіях в Іраку та Ліберії. З 2014 до 2016 воював у зоні АТО. Після служби створив сімʼю та проживав у Великій Березовиці.

З початком повномасштабного вторгнення Іван без вагань взяв до рук зброю та став на захист Батьківщини. Воював на різних напрямках фронту.

🇺🇦Кренцель Іван Зеновійович був старшим техніком батареї звукометричної розвідки дивізіону артилерійської розвідки військової частини А3215. Він сумлінно виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним присязі та Україні до останнього подиху.

💔З 26 січня 2026 року вважався зниклим безвісти, але на жаль 11 лютого підтвердилась загибель воїна. Іван Зеновійович загинув виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Гірке Запорізької області.

😭У полеглого Героя залишилась дружина Надія, шестрирічний син, мама Олександра, сестри – Галина та Катерина.

😔Ще одна українська родина втратила найдорожче. Іван віддав найцінніше — своє життя — за нашу свободу, за право жити під мирним небом на своїй землі.

🕯️Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам загиблого. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови у жалобі. Світла пам’ять та вічна шана Герою!