«Оркестра Волі» виступить із концертною програмою «Для Вас, кохані і закохані!»

Благодійний концерт «Для Вас, кохані і закохані!» подарує тернополянам та гостям міста Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». Програма присвячена Дню святого Валентина і відбудеться у суботу, 14 лютого 2026 року, в Українському Домі.

Такий захід до свята закоханих з музикою від «Оркестра Волі» у Тернополі традиційно проводиться вже майже двадцять років поспіль. Для глядачів звучатимуть улюблені шлягери про любов у виконанні солістів-вокалістів оркестру, а також інструментальні композиції.

За словами організаторів, концерт «Для Вас, кохані і закохані!» покликаний нагадати, що почуття – не мають віку, надають натхнення та стимулу жити, досягати, творити, любити, і про них потрібно не тільки говорити, а й співати.

Розпочнеться дійство о 16 годині. Вхід вільний. Захід благодійний на підтримку ЗСУ. Живий звук.