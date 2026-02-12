08:45 | 13.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

«Оркестра Волі» виступить із концертною програмою «Для Вас, кохані і закохані!»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Благодійний концерт «Для Вас, кохані і закохані!» подарує тернополянам та гостям міста Муніципальний духовий оркестр «Оркестра Волі». Програма присвячена Дню святого Валентина і відбудеться у суботу, 14 лютого 2026 року, в Українському Домі.

Такий захід до свята закоханих з музикою від «Оркестра Волі» у Тернополі традиційно проводиться вже майже двадцять років поспіль. Для глядачів звучатимуть улюблені шлягери про любов у виконанні солістів-вокалістів оркестру, а також інструментальні композиції.

За словами організаторів, концерт «Для Вас, кохані і закохані!» покликаний нагадати, що почуття – не мають віку, надають натхнення та стимулу жити, досягати, творити, любити, і про них потрібно не тільки говорити, а й співати.

Розпочнеться дійство о 16 годині. Вхід вільний. Захід благодійний на підтримку ЗСУ. Живий звук.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *