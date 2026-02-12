Понад 18 млн грн акцизного податку отримали державний та місцеві бюджети від платників Тернопільщини

У січні цього року місцеві бюджети області отримали 14,2 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Із загальної суми акциз від продажу алкогольних напоїв приніс громадам 9 млн грн (63,7%), а надходження з продажу пива становлять 5,2 млн грн (36,6%) акцизного податку.

Окрім цього, у січні до державного бюджету від виробників підакцизних товарів, виготовлених в Україні, надійшло 4 млн грн акцизного податку.

Основними джерелами сплати акцизного податку залишаються виробники пива та горілчаної продукції.

Структура надходжень виглядає так:

– від виробництва пива – 2,1 млн грн (53,8%);

– від виробництва горілчаної продукції – 1,4 млн грн (35,4%);

– від переобладнання транспортних засобів – 287,8 тис. грн (7,3%);

– від виробництва виноробної продукції – 72,7 млн грн (1,9%);

– від виробництва спирту – 64,6 тис. грн (1,6%).

Загалом за підсумками січня цього року загальна сума акцизного податку (державний та місцеві бюджети) склала понад 18 млн гривень.