Тернопільські підприємці можуть отримати одноразову грошову допомогу від 7 500 до 15 000 грн

У зимовий період в умовах постійних обстрілів та аварійних відключень електроенергії тернопільські підприємці мають змогу отримати фінансову допомогу, долучившись до урядової програми «Енергопідтримка для ФОП».

Отримати кошти на покриття витрат, пов’язаних із роботою без світла та тепла, можуть підприємці:

– другої або третьої групи спрощеної системи оподаткування;

– зареєстровані не пізніше 1 грудня 2025 року;

– мають щонайменше одного найманого працівника;

– не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

– працюють у соціально важливих сферах.

Йдеться, зокрема, про бізнес у сфері харчування, охорони здоров’я, сервісу та ремонту, соціальних послуг і догляду, логістики та доставки, а також інші напрями діяльності, що мають значення для життєдіяльності громад.

Розмір допомоги становить від 7 500 до 15 000 гривень і залежить від кількості найманих працівників.

Отримані кошти можна спрямувати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів, систем накопичення енергії, сонячних панелей і комплектуючих, стабілізаторів, захисних пристроїв, кабелів та монтажних робіт, а також на оплату пального для генераторів, послуг електропостачання і введення обладнання в експлуатацію.

Подати заяву для допомоги ФОП на енергостійкість можна тут https://diia.gov.ua/services/ dopomoha-fop-na-enerhostiikist .

Детальнішу інформацію можна знайти тут.

Підприємці можуть також отримати консультаційну підтримку щодо участі в програмі «Енергопідтримка для ФОП» на базі центру зайнятості у Тернополі на вул. Текстильній, 1-Б.