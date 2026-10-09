Тернопільщина втратила захисника Олега Дзюбу

Борщівська громада знову у скорботі, повідомляє міська рада.

Сьогодні помер захисник України Олег ДЗЮБА, 11.01.1982 року народження, житель міста Борщева. Його життя обірвалося вдома, але його подвиг на полі бою ніколи не буде забутий.

Повідомляємо, що завтра 10 жовтня 2026 року о 12.00 год. біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла в місті Борщеві відбудеться зустріч тіла воїна Олега ДЗЮБИ.

Далі кортеж з тілом буде рухатись вулицями Ст.Бандери, І.Мазепи, Т.Шевченка (центр міста) Я.Кондри і до похоронного храму.

Низький уклін воїну за захист батьківщини. Щирі співчуття рідним і близьким. Нехай душа знайде вічний спокій.