Підтвердилася загибель захисника Андрія Смолінського з Тернопільщини

🕯️ На жаль, маємо ще одну трагічна звістку. Повідомляє великогаївський селищний голова Олег Кохман.

28 серпня 2026 року поблизу населеного пункту Зелений Гай Дніпропетровської області обірвалося життя Андрія Смолінського (1973 р.н) із Великих Гаїв.

Увесь цей час рідні жили між надією та відчаєм, чекали, молилися й вірили в диво. Андрій Богданович вважався зниклим безвісти. І лише тепер підтвердилося найстрашніше — воїн загинув.

Вірний військовій присязі, мужньо виконував свій обов’язок у боротьбі за Україну, її свободу та незалежність.

💔Ще одне життя забрала війна.

Воїн був на передовій з червня 2023 року.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і всім, хто знав та любив Андрія Богдановича.

Вічна пам’ять і слава Герою! 🖤🇺🇦