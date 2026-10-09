На Тернопільщині бригада швидкої відновила кровообіг пацієнта після раптової зупинки серця

За кожною успішною реанімацією стоять не лише знання та дотримання медичних алгоритмів, а й рішучість, витримка та злагоджена робота команди. Саме ці якості продемонструвала бригада екстреної медичної допомоги № 16. Повідомляють в КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ТОР.

Після прибуття на місце виклику медики виявили у пацієнта раптову зупинку кровообігу та негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Комплекс невідкладних заходів, що включав компресії грудної клітки, вентиляційну підтримку та медикаментозну терапію, проводили відповідно до встановлених алгоритмів.

Завдяки професійним і скоординованим діям команди вдалося відновити спонтанний кровообіг. Після стабілізації стану пацієнта госпіталізували до закладу охорони здоров’я для подальшого обстеження та лікування.

Склад бригади ЕМД № 16:

Єгор Назарко — лікар;

Андрій Ониськів — парамедик;

Леонід Похожай — екстрений медичний технік.

Щиро дякуємо команді за професіоналізм, витримку та відданість своїй справі. У критичні моменти вирішальне значення мають своєчасні рішення, чітке виконання алгоритмів і злагоджена взаємодія кожного члена бригади.