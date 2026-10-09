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Новини Тернополя 

На Тернопільщині бригада швидкої відновила кровообіг пацієнта після раптової зупинки серця

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За кожною успішною реанімацією стоять не лише знання та дотримання медичних алгоритмів, а й рішучість, витримка та злагоджена робота команди. Саме ці якості продемонструвала бригада екстреної медичної допомоги № 16. Повідомляють в КНП “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” ТОР.

Після прибуття на місце виклику медики виявили у пацієнта раптову зупинку кровообігу та негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Комплекс невідкладних заходів, що включав компресії грудної клітки, вентиляційну підтримку та медикаментозну терапію, проводили відповідно до встановлених алгоритмів.
Завдяки професійним і скоординованим діям команди вдалося відновити спонтанний кровообіг. Після стабілізації стану пацієнта госпіталізували до закладу охорони здоров’я для подальшого обстеження та лікування.
👨‍⚕️ Склад бригади ЕМД № 16:
Єгор Назарко — лікар;
Андрій Ониськів — парамедик;
Леонід Похожай — екстрений медичний технік.
❤️ Щиро дякуємо команді за професіоналізм, витримку та відданість своїй справі. У критичні моменти вирішальне значення мають своєчасні рішення, чітке виконання алгоритмів і злагоджена взаємодія кожного члена бригади.

Екстрена медична допомога — там, де кожна секунда має значення. Працюємо заради життя!

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