17:58 | 10.10.2026
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Пантеон Героїв 

Тернопільщина втратила захисника Володимира Булича

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Помер солдат Володимир Булич, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.

🙏💔Щиро співчуваємо рідним і близьким воїна. Нехай Господь допомагає вам пережити цю непоправну втрату.

🚔Зустріч захисника відбудеться завтра, 11 жовтня, у Сквері Героїв о 15 годині.
Траурний кортеж буде рухатись через село Чернихівці.

Після спільної молитви колона попрямує до рідної домівки Володимира у село Колодне, де відбудеться парастас.

✝️🙏Чин похорону – у понеділок, 12 жовтня, об 11 годині.
💛💙🇺🇦Просимо прийти і вшанувати воїна, який захищав Україну від російського агресора.

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