Тернопільщина втратила захисника Володимира Булича
Помер солдат Володимир Булич, повідомляє збаразький міський голова Роман Полікровський.
🙏💔Щиро співчуваємо рідним і близьким воїна. Нехай Господь допомагає вам пережити цю непоправну втрату.
🚔Зустріч захисника відбудеться завтра, 11 жовтня, у Сквері Героїв о 15 годині.
Траурний кортеж буде рухатись через село Чернихівці.
Після спільної молитви колона попрямує до рідної домівки Володимира у село Колодне, де відбудеться парастас.
✝️🙏Чин похорону – у понеділок, 12 жовтня, об 11 годині.
💛💙🇺🇦Просимо прийти і вшанувати воїна, який захищав Україну від російського агресора.