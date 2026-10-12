Біля супермаркету в Бучачі чоловік лякав дітей бензопилою

У Бучачі на Тернопільщині компанія з п’яти осіб порушувала громадський порядок поблизу супермаркету. За повідомленням поліції, один із чоловіків лякав дітей бензопилою. За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Як повідомили в поліції Тернопільської області, до Бучацького відділення поліції надійшло повідомлення про компанію, учасники якої поводилися неадекватно та кричали біля супермаркету.

Перехожі викликали правоохоронців і намагалися самостійно припинити хуліганські дії. На місце прибула слідчо-оперативна група, поліцейські припинили правопорушення.

Під час з’ясування обставин встановили, що деякі учасники компанії перебували у стані сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.