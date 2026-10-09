Помер колишній ректор Тернопільського медуніверситету Іван Сміян

На 98-му році життя відійшов у вічність Іван Сміян — видатний український науковець, лікар-педіатр, академік Академії наук вищої школи України та колишній ректор Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського. Про смерть науковця 9 жовтня повідомили в ТНМУ.

Іван Семенович Сміян народився 10 січня 1929 року. Упродовж 1981–1997 років він очолював Тернопільський медичний університет, зробивши значний внесок у розвиток закладу та медичної науки в Україні.

За час своєї діяльності Іван Сміян підготував 43 доктори та кандидати наук. Він був одним із провідних українських учених у галузі дитячої гастроентерології, нефрології та курортології. Його науковий доробок налічує понад 700 праць, серед яких 72 монографії та навчальні посібники.

Визнання його наукових досягнень вийшло далеко за межі України. Ім’я Івана Сміяна внесли до книги «2000 найвидатніших людей століття» Інтернаціонального біографічного центру в Кембриджі.

Окрім наукової та викладацької діяльності, він багато років присвятив практичній медицині й турботі про здоров’я дітей. Колеги та учні пам’ятатимуть його як досвідченого лікаря, талановитого науковця й педагога, який виховав не одне покоління медиків.

Іван Сміян також підтримував українських військових. Як повідомили в університеті, навіть у своє 95-річчя він спрямував усі отримані подарунки на допомогу Збройним силам України.

У Тернопільському національному медичному університеті висловили співчуття рідним, близьким, колегам та учням Івана Семеновича.

Світла пам’ять про видатного лікаря, науковця й педагога назавжди залишиться в історії університету та української медицини.