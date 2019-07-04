Андрій Богданець: Першочергове завдання у парламенті – вирішити соціальні проблеми добровольців

Андрій Богданець – кандидат у народні депутати України від політичної партії “Слуга народу” – отримав нагороду.

Відзнака Президента України “За участь в антитерористичній операції” – це державна нагорода України найвищого рівня, якою відзначають захисників суверенітету та територіальної цілісності України під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

“В головному управлінні Нацполіції Києва я отримав нагороду Президента за участь в АТО. Війна на сході – це важлива сторінка в моєму житті. І мені приємно, що відзначають моє прагнення та бажання захищати Україну”, – каже кандидат у народні депутати України по 163 округу від політичної партії “Слуга народу” Андрій Богданець.

Андрій Боргданець пригадує, усе почалось ще у 2004 році. Спершу він був учасником Помаранчевої революції, далі – Революція Гідності і війна.

Президентські відзнаки отримали й побратими Андрія. Хлопці згадували службу, розповідали, як у кого склалось життя після АТО. Кажуть, місяці проведені на Сході пам’ятатимуть довго і цінують тих людей, які стояли пліч-о-пліч у зоні бойових дій.

“Добре знаю Андрія з 2014 року. Це наш бойовий побратим, разом були в таких місцях, як Слов’янськ, Авдіївка, Курахово, Піски. Найбільші бої були в Пісках, ну і Авдіївка – теж були спекотні бої. Такою людиною можна пишатися”, – каже боєць добровольчого батальйону “Січ” Олександр Поляков.

На війні головне бути впевненим у вірності та відданості побратимів, розповідає ще один боєць добровольчого батальйону, снайпер Владислав Шевченко. Про Андрія Богданця чоловік розповідає, що це надійний побратим, який не зрадить, а на війні це найголовніше. Хлопці кажуть, що Андрієві можна довіряти, він користувався довірою та повагою в побратимів.

Ветерани довіряють один одному і розуміють один одного, як ніхто. Бо війна у них була спільна, і проблеми в мирному житті – теж, переконаний Андрій Богданець. Саме тому першочерговим завданням у новому парламенті буде захистити та вирішити соціальні проблеми ветеранів і саме добровольців, наголошує кандидат у народні депутати України про 163 округу від політичної партії “Слуга Народу” Андрій Богданець.

Воїни-добровольці мають отримувати пільги і повинні бути забезпечені житлом, наголошує Богданець, тому робитиме усе необхідне, аби на загальноукраїнському рівні добровольці були гідно визнані державою.