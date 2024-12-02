російська федерація вбила 45-річного тернополянина Віталія Ременця, житло сімʼї згоріло вщент. Вижила дружина, прикриваючи власним тілом молодшу одинадцятирічну дочку Веронічку, повідомляє тернопільський міський голова Сергій Надал. Це була зразкова сім’я, яка прожила 21 рік в шлюбі та виховала двох прекрасних доньок, які залишилися без люблячого та турботливого татуся.

Панахида за Віталієм Ременцем відбудеться завтра, 3 грудня, о 19.00 год. в каплиці Храму Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ, що на бульварі Д. Галицького.

Чин похорону буде 4 грудня об 11.00 год. в селі Нирків, Товстенської громади Чортківського району Тернопільської області.

Вічна пам’ять Віталію Ременецю! Нагадаємо, сьогодні вночі внаслідок удару ворожого безпілотника постраждав багатоквартирний житловий будинок у Тернополі. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Близько сотні мешканців будинку було евакуйовано.