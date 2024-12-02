Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава Української держави заявив під час спільного підходу до преси з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

«У ніч на сьогодні російський «Шахед» влучив по звичайному житловому будинку в Тернополі. Одну людину росіяни вбили цим «Шахедом». Мої співчуття близьким та рідним», – розповів Зеленський.

Він нагадав, що кожної доби Росія випускає під сотню таких БПЛА проти України, а також здійснює постійні ракетні атаки.

«Щодня і щоночі російський терор доводить, що потрібне збільшення підтримки», – заявив Президент.