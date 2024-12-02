22:28 | 2.12.2024
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Зеленський висловив співчуття через трагедію у Тернополі, де російський дрон влучив у багатоповерхівку

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Президент Володимир Зеленський висловив співчуття через трагедію у Тернополі, де російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це глава Української держави заявив під час спільного підходу до преси з канцлером ФРН Олафом Шольцом.

«У ніч на сьогодні російський «Шахед» влучив по звичайному житловому будинку в Тернополі. Одну людину росіяни вбили цим «Шахедом». Мої співчуття близьким та рідним», – розповів Зеленський.

Він нагадав, що кожної доби Росія випускає під сотню таких БПЛА проти України, а також здійснює постійні ракетні атаки. 

«Щодня і щоночі російський терор доводить, що потрібне збільшення підтримки», – заявив Президент.

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