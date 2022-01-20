1 144 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано на Тернопільщині. Дані на 20 січня
1 144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 19 січня 2022 року.
Також за останню добу:
летальних випадків – 6:
1 – чоловік 78р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 75р., м.Тернопіль;
3 – жінка 72р., Кременецький район;
4 – жінка 69р., м. Тернопіль;
5 – жінка 89р., м. Тернопіль;
6 – жінка 74р., Тернопільський район.
одужало – 174 особи
проведено досліджень методом ПЛР – 2 487
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 113 021 особа;
одужало – 105 845 осіб;
летальних випадків – 2 188 (та 3 випадки – жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 12 880 (12 177 одужало, 288 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 2 414 (2 123 одужало, 61 летальних).
– Тернопільський район – 67 542 (63 344 одужало, 1 246 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 30 153 (28 189 одужало, 546 летальних).
– Чортківський район – 32 599 (30 324 одужало, 651 летальний):
в т.ч. м. Чортків – 4 205 (3 920 одужало, 53 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (84 осіб):
• Борсуківська сільська ОТГ – 4
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 0
• Вишнівецька селищна ОТГ – 17
• Кременецька міська ОТГ – 18
• Лановецька міська ОТГ – 25
• Лопушненська сільська ОТГ – 3
• Почаївська міська ОТГ – 12
• Шумська міська ОТГ – 5
Тернопільський район (593 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 4
• Бережанська міська ОТГ – 40
• Білецька сільська ОТГ – 6
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 51
• Великобірківська селищна ОТГ – 6
• Великогаївська сільська ОТГ – 4
• Залозецька селищна ОТГ – 1
• Збаразька міська ОТГ – 53
• Зборівська міська ОТГ – 15
• Золотниківська сільська ОТГ – 0
• Іванівська сільська ОТГ – 0
• Козівська селищна ОТГ – 48
• Козлівська селищна ОТГ – 8
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 0
• Нараївська сільська ОТГ – 8
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 17
• Підгаєцька міська ОТГ – 47
• Підгороднянська сільська ОТГ – 2
• Саранчуківська сільська ОТГ – 2
• Скалатська міська ОТГ – 29
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 11
• Тернопільська міська ОТГ – 240
Чортківський район (467 осіб):
• Білобожницька сільська ОТГ – 12
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 11
• Борщівська міська ОТГ – 24
• Бучацька міська ОТГ – 47
• Васильковецька сільська ОТГ – 15
• Гримайлівська селищна ОТГ – 7
• Гусятинська селищна ОТГ – 47
• Заводська селищна ОТГ – 2
• Заліщицька міська ОТГ – 48
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 13
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 12
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 31
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 3
• Монастириська міська ОТГ – 39
• Нагірянська сільська ОТГ – 10
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 6
• Товстенська селищна ОТГ – 13
• Трибухівська сільська ОТГ – 24
• Хоростківська міська ОТГ – 31
• Чортківська міська ОТГ – 71