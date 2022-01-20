1 144 нових випадків COVID-19 за добу зафіксовано на Тернопільщині. Дані на 20 січня

1 144 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 19 січня 2022 року.

Також за останню добу:

летальних випадків – 6:

1 – чоловік 78р., м.Тернопіль;

2 – чоловік 75р., м.Тернопіль;

3 – жінка 72р., Кременецький район;

4 – жінка 69р., м. Тернопіль;

5 – жінка 89р., м. Тернопіль;

6 – жінка 74р., Тернопільський район.

одужало – 174 особи

проведено досліджень методом ПЛР – 2 487

За весь час пандемії в Тернопільській області

захворіло – 113 021 особа;

одужало – 105 845 осіб;