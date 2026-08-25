1,83 проміле за кермом і дисциплінарне провадження: ВРП готує звільнення судді Господарського суду Тернопільщини

Суддю Господарського суду Тернопільської області Володимира Гевка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя. Рішення ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 24 серпня 2026 року.

Про це повідомляє ВРП.

Як повідомили у Вищій раді правосуддя, суддю притягнули до дисциплінарної відповідальності та застосували до нього дисциплінарне стягнення у вигляді подання про звільнення з посади.

У зв’язку з цим Володимир Гевко автоматично тимчасово відсторонений від здійснення правосуддя. Окремого рішення Вищої ради правосуддя для такого відсторонення не потрібно.

Відсторонення триватиме до ухвалення ВРП рішення про звільнення судді з посади або до скасування рішення Дисциплінарної палати.

Суддя раніше отримав покарання за нетверезе водіння

Підставою для дисциплінарного розгляду, зокрема, стала подія, яка сталася 4 січня 2024 року у Тернополі. Тоді близько 23:15 на перехресті вулиць Протасевича та Лесі Українки патрульні зупинили автомобіль Kia Sportage, за кермом якого був Володимир Гевко.

Перевірка на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу Alcotest показала 1,83 проміле алкоголю.

19 березня 2024 року Тернопільський міськрайонний суд визнав його винним у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння. Суд призначив 17 тисяч гривень штрафу та позбавив права керування транспортними засобами на один рік.

16 квітня 2024 року Тернопільський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Наразі остаточне рішення щодо звільнення Володимира Гевка з посади має ухвалити Вища рада правосуддя.