У Тернополі стався обвал ґрунту: двоє чоловіків досі під землею

У Тернополі під час проведення земляних робіт ґрунтом засипало двох чоловіків: поліція встановлює обставини події



У вівторок, 25 серпня, близько 16:50 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Коновальця під час проведення земляних робіт двох чоловіків засипало ґрунтом.



На місце події виїхали слідчо-оперативна група, співробітники управління патрульної поліції, управління охорони, ДСНС та інших профільних служб.



За попередніми даними, під час проведення земляних робіт стався обвал ґрунту, внаслідок чого чоловіків засипало землею.



Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

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