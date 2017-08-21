16-річну дівчину з Тернопільщини досі не можуть знайти

12 липня о 10:16 у чергову частину Заліщицького відділення поліції із заявою звернулась жителька села Новосілка про те, що 8 липня близько 14:00 її неповнолітня донька Боднар Ольга, 04.06.2000 р.н., після суперечки з рідними пішла з дому та місце її перебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 18-20 років, зріст 170 см, середньої статури, обличчя овальне,ніс прямий, волосся русяве. Була одягнута в темно-червоні штани, джемпер світло-коричневого кольору з візерунком.

Поліцейські звертаються до всіх, кому відомо місце перебування розшукуваної, повідомте за телефонами (067)-803-46-09, (097)-475-38-96 або 102.