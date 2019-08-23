Артур Комаренець — єдиний з Тернопільської області, хто пройшов відбір у престижну Академію

Маємо привід для гордості, оскільки нещодавно Артур КОМАРЕНЕЦЬ (2007 р.н.), вихованець футбольного гуртка, який діє в Байковецькій громаді пройшов відбір і прийнятий на навчання у престижну в Україні Академію футбольного клубу «Карпати» (м.Львів). Наставниками юного обдарування є тренери Ігор Яворський та Ігор Біскуп. Важливо зауважити, що хлопець єдиний з Тернопільської області, хто пройшов відбір. Ми дуже пишаємося ним і бажаємо йому успіхів у навчанні та нових спортивних звершень.

За повідомленням Байковецької об’єднаної громади.