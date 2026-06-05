Бігати чи не бігати: у Тернополі вирішують долю бігових доріжок на міському стадіоні

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради розглянули електронну петицію мешканки міста щодо забезпечення доступу тернополян до бігових доріжок міського стадіону.

За результатами розгляду виконком рекомендував КП «Тернопільський міський стадіон» надати інформацію про технічний стан бігових доріжок та можливість їх використання жителями громади.

Крім того, комунальному підприємству доручили опрацювати спільно з ТОВ «Тернопільський професійний футбольний клуб «Нива» питання щодо можливості та графіка використання бігових доріжок мешканцями міста.

Також до 19 червня КП «Тернопільський міський стадіон» має подати виконавчому комітету пропозиції щодо внесення змін та доповнень до договору оренди комунального майна, укладеного у січні 2025 року.

Нагадаємо, питання доступу тернополян до спортивної інфраструктури міського стадіону стало предметом громадського обговорення після реєстрації відповідної електронної петиції.