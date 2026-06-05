У двох мікрорайонах Тернополя 11 червня вода подаватиметься з пониженим тиском

У середу, 11 червня, у мікрорайонах «Східний» та «Канада» в Тернополі проводитимуть промивку водопровідних мереж.

У зв’язку з проведенням робіт з 09:00 до 18:00 вода до житлових будинків подаватиметься з пониженим тиском.

У водоканалі також попереджають, що під час промивки мереж в окремих будинках можливе тимчасове погіршення якості води.

Мешканців просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та завчасно зробити необхідний запас води.

Після завершення робіт водопостачання здійснюватиметься у звичному режимі.