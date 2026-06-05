Наркобізнес і розшук СЗЧ: у Скалаті затримали підозрюваного

Правоохоронці Тернопільщини викрили жителя Скалата, якого підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин.

За даними слідства, чоловік займався збутом канабісу, реалізовуючи його невеликими партіями. Задокументовано кілька фактів продажу наркотичної речовини, за які фігурант отримував близько двох тисяч гривень за 15 грамів.

Слідчі встановили, що наркотики він замовляв через інтернет-магазини, а клієнтів знаходив серед осіб, які вживають заборонені речовини.

Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили наркотичну речовину, електронні ваги та мобільні телефони, які можуть містити докази протиправної діяльності.

Також встановлено, що чоловік перебував у розшуку за статтею 210 КК України (самовільне залишення військової частини).

Йому оголошено підозру за ч. 1 ст. 307 та ч. 5 ст. 407 КК України. За скоєне передбачено покарання до 8 років позбавлення волі.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління СБУ в Тернопільській області.