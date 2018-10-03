Через 45 хвилин в Тернополі наступить тривожна година

Сьогодні у Тернополі буде шумно – витимуть сирени. Про це повідомляють у ДСНС в Тернопільській області. Зазвичай, щосереди включають одну сирену, але сьогодні здійснюють перевірку всіх .

Слід пам’ятати, що всі сигнали, котрі будуть передаватися у цей період в ефірі радіомовлення, та через гучномовці, розміщені у місцях масового скупчення людей (вокзали, школи, місця громадського відпочинку тощо), а також сигнали електросирен (розміщених на територіях підприємств та організацій) є навчальними.

Користуючись нагодою, пропонуємо ознайомитись з пам’яткою щодо дій при отриманні сигналу “УВАГА ВСІМ!”.