Назріває повстання, – сенсаційний “ремонт” дороги на Лановеччині (фото)

На Лановеччині вздовж дороги почали вирубувати дерева. Через це обуренню жителів с.Білозірка немає меж і це так просто не закінчиться, про це пише Олексій Філюк у групі МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА.

Бо люди, які садили ці тополі 50 років тому, бачать як на їхніх очах нищать дерева, які захищали дорогу від снігових заметів. Але найбільше обурює те, що дорога в жахливому стані, а тополі яким по півстоліття їдуть у невідомому напрямку, залишаючи по собі лише гори сміття та спогади. У селі назріває повстання, – пише чоловік.