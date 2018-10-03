Назріває повстання, – сенсаційний “ремонт” дороги на Лановеччині (фото)
На Лановеччині вздовж дороги почали вирубувати дерева. Через це обуренню жителів с.Білозірка немає меж і це так просто не закінчиться, про це пише Олексій Філюк у групі МОЯ ЛАНОВЕЧЧИНА.
- Бо люди, які садили ці тополі 50 років тому, бачать як на їхніх очах нищать дерева, які захищали дорогу від снігових заметів. Але найбільше обурює те, що дорога в жахливому стані, а тополі яким по півстоліття їдуть у невідомому напрямку, залишаючи по собі лише гори сміття та спогади. У селі назріває повстання, – пише чоловік.