Чого у Зарваниці вчилися дружини священиків?

Дні духовної віднови для дружин священиків Тернопільсько-Зборівської архиєпархії відбулися з 16 по 18 серпня у Марійському духовному центрі «Зарваниця» з благословення архиєпископа і митрополита Василія (Семенюка). Участь у першому турі реколекцій взяло близько ста їмостей.

Духовні науки виголошувала с. Наталія Мельник – настоятелька Згромадження сестер Пресвятої Родини. Під час зустрічей учасниці реколекцій роздумували над тим, ким для них є Господь і як Він діє у їхньому житті. Особливо корисними були духовні вправи, під час яких кожен для себе в тиші відповідав на підготовлені запитання.

Також у суботу відбулася зустріч їмостей з митрополитом Василієм, під час якої архієрей привітав всіх учасниць та поблагословив на щасливе перебування у святому місці.

Окрім цього програма реколекцій передбачала спільну участь у Святій Літургії, молитву на вервиці та інші духовні практики. Відтак кожен має час для особистих роздумів та приватної молитви, щоб глибше пережити цей благодатний час. Духовна віднова закінчилася діленням, під час якого кожна учасниця могла розповісти про особистий пережитий досвід у часі реколекцій.

http://zarvanytsya.org