Чорну ялинку, прикрашену порожніми пляшками від ліків, встановили біля Тернопільської ОДА (фотофакт)

Чорну ялинку, прикрашену порожніми пляшками від ліків, встановили біля Тернопільської облдержадміністрації люди з діагнозом ВІЛ-СНІД.

За словами представниці благодійної організації “100% життя” Мар’яни Радчук, акцію проводять, щоб привернути увагу до того, що в 2020 році ВІЛ-позитивні можуть залишитися без антиретровірусної терапії.

Міністерство охорони здоров`я не розглянуло питання виділення коштів на придбання для них життєво необхідних медикаментів у наступному році.

Учасники акції передали звернення голові Тернопільської облдержадміністрації, щоб вирішити проблему можливого дефіциту ліків для цієї категорії пацієнтів.

У Тернопільській області на диспансерному обліку понад 900 людей з діагнозом ВІЛ-СНІД. 465 ВІЛ-позитивних отримують антиретровірусну терапію. Акція відбувається одночасно у всіх областях України.